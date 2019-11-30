11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной

На Львовщине 11-летняя девушка угорела в ванной. Фото - npu.gov.ua

В поселке Раздел Николаевского района Львовской области трагически погибла школьница.

11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

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"В доме по ул. Кравецкая в помещении ванной комнаты было обнаружено тело 11-летней местной жительницы. Вероятной причиной смерти является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Бердичеве на Житомирщине в собственном доме нашли мертвыми 35-летнего мужчину и его 36-летнюю жену. Во время осмотра места происшествия было зафиксировано наличие в помещении запаха угарного газа. На телах погибших также были характерные следы отравления им.