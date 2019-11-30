11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2692
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1134
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1053
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
8
3
4
9
5
В Киеве взорвали банк: первые подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними
Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними
Видео
Все видео
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 477
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2673
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6615
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2979
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 468
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 10:21

11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной

  Комментировать
11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной
На Львовщине 11-летняя девушка угорела в ванной. Фото - npu.gov.ua

В поселке Раздел Николаевского района Львовской области трагически погибла школьница.

11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ивановы задохнулись в ванной

"В доме по ул. Кравецкая в помещении ванной комнаты было обнаружено тело 11-летней местной жительницы. Вероятной причиной смерти является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Бердичеве на Житомирщине в собственном доме нашли мертвыми 35-летнего мужчину и его 36-летнюю жену. Во время осмотра места происшествия было зафиксировано наличие в помещении запаха угарного газа. На телах погибших также были характерные следы отравления им.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 20133
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 8586
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 6660
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5184
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4392
Происшествия
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
 1 Просмотров: 198
Три человека погибли в результате взрыва: фото
Три человека погибли в результате взрыва: фото Просмотров: 270
В Киеве взорвали банк: первые подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
8
 Просмотров: 1305
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Задержали священника-наркодилера - СМИ
3
 Просмотров: 828
Пьяный водитель перепутал педали: произошла серьезная авария
Пьяный водитель перепутал педали: произошла серьезная авария Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
2
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
Голосов: 320
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua