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понедельник, 05 июля 2021 12:23

11-летнему парню прострелил грудь товарищ

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В селе Бастова Рудня на Житомирщине 11-летнему парню прострелил грудь из пневматического ружья 13-летний товарищ.

Произошло это 4 июля. Раненого прооперировали, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua
  В Житомирской области 11-летнему парню прострелил грудь 13-летний товарищ
В Житомирской области 11-летнему парню прострелил грудь 13-летний товарищ

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"Парня доставили в Пулинскую больницу, оттуда в детскую областную, где прооперировали. Выяснилось, что житель Житомира гостил вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олеивской общины. Подростки развлекались дома. И в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечений старший из них попал в младшего товарища", - рассказали полицейские.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, открыли уголовное производство.

В Белой Церкви 16-летнему юноше прострелил голову на год младший товарищ. Известно, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли пистолет под патроны "флобер". Хвастаясь оружием, парень выстрелил. Пуля попала товарищу в голову.

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