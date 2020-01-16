В Балте Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому. Фото - medsestra.kiev.ua

В Балте Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому.

Выпила водки, пока родители вместе с гостями были в другой комнате, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Девочка поднималась на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам", - сказано в сообщении.

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Семью характеризуют положительно. Ребенку оказали помощь и перевели из реанимационного отделения в детское.

С девочкой и ее родителями провели профилактическую беседу. А мать еще и привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В Одесской области 9-летний мальчик впал в алкогольную кому. Пока родителей не было дома, он выпил водку, которую нашел в шкафу.