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вторник, 15 декабря 2020 15:54

10-летний мальчик выпал с 5-го этажа - ребенок выжил

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10-летний мальчик выпал с 5-го этажа - ребенок выжил
Ребенок выжил и находится в больнице Фото: news.24tv.ua

В Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна на 5-м этаже одной из многоэтажек.

Ребенок выжил и находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

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"13 декабря в полицию поступило сообщение о падении ребенка с 5-го этажа одного из многоквартирных домов в Черновцах. Правоохранители установили, что 10-летний мальчик был один в комнате и по собственной неосторожности выпал из окна. В результате падения пострадавший получил многочисленные травмы. Он находится в больнице ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей. Обстоятельства выясняются.

В Кропивницкому 4-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа. Трагедия произошла 1 декабря в одной из многоэтажек города. Ребенок вылез на подоконник и не удержался.

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