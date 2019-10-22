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вторник, 22 октября 2019 15:54

10 лет Интерпол искал преступника, которого задержали в Харькове

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10 лет Интерпол искал преступника, которого задержали в Харькове
В Харькове задержали преступника, якиого разыскивал Интерпол. Фото: kdkako.com.ua

Опасного убийцу-рецидивиста, который 10 лет скрывался от Интерпола, нашли на днях в Харькове.

Задержать опасного преступника удалось сотрудникам Службы безопасности Украины совместно с работниками Национальной полиции, сообщает Апостроф.

По данным следствия, задержанный - выходец одной из стран ближнего зарубежья. С 1997 по 2011-й год это лицо числилась в составе мощного преступной группировки, причастной к серии резонансных преступлений.

На счету группировки более 20 заказных убийств, разбои, вымогательства, похищения людей ради выкупа. Преступления совершали не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами.

Мужчина прибыл в Украину нелегально, под чужим именем. Часто менял имена и место жительства, даже успел жениться и завести семью. Задержали опасного преступника благодаря оперативным данным, а идентифицировали по отпечаткам пальцев. Решается вопрос об экстрадиции на родину.

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В Украину из России экстрадирован подозреваемый в убийстве. Его объявили в розыск после убийства, совершенного им в Киеве два года назад.

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