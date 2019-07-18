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четверг, 18 июля 2019 11:17

10 человек получили травмы от столкновения микроавтобусов

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10 человек получили травмы от столкновения микроавтобусов
10 человек получили травмы в результате столкновения микроавтобусов в Черновицкой области. Фото - "Полтава365"

10 человек получили травмы в результате столкновения микроавтобусов Mercedes Vito и Volkswagen в Данковцах Хотинского района Черновицкой области.

Авария произошла около 22 часов 17 июля, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Водитель Mercedes Vito не предоставил преимущество в движении при выезде на главную дорогу автомобилю Volkswagen. В результате ДТП водитель и 9 пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения и доставлены в центральную районную больницу г. Хотин", - сообщили в полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.


На трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы. По предварительной информации, травмы получили 15 человек, в том числе оба водителя. 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса погибла.

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Дата
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