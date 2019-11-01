  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)

На объездной дороге Новомосковска Днепропетровской области под колесами Ford Sierra погиб неизвестный мужчина.

Авария произошла вечером 30 октября. Полицейские просят помочь установить личность погибшего, говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП области.

Автор: dp.npu.gov.ua На объездной дороге Новомосковска Днепропетровской области под колесами Ford Sierra погиб неизвестный мужчина

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"В районе 4,2 км до ул. Спасской 46-летний водитель допустил наезд на пешехода - неустановленного мужчину в возрасте примерно 50 лет. Он двигался в попутном или встречном направлении. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте аварии", - рассказали полицейские.

Автор: dp.npu.gov.ua Полиция просит опознать погибшего. Информацию сообщать на спецлинию "102"

Просьба ко всем, кто узнал мужчину на фото, сообщить в полицию по телефону "102".

В Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте. В результате удара мужчину буквально разорвало на куски.