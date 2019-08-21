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среда, 21 августа 2019 08:03

$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь убили по заказу

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$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь убили по заказу
Пропавших под Киевом 53-летнюю Надежду Головач и ее дочь 31-летнюю Юлию Зайковскую убили по заказу. Фото - Instagram Надежды Головач

Пропавших под Киевом 53-летнюю Надежду Головач и ее дочь 31-летнюю Юлию Зайковскую убили по заказу.

4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства женщин задержали. Заказчиком стал бывший муж старшей женщины, Александр Головач. У них продолжались судебные споры по разделу имущества после развода, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, заказал и проплатил убийство обоих. Действовал в сговоре с нынешней женой. Для совершения преступления воспользовался услугами ранее судом за умышленное убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в $50 тыс", - сообщила Лариса Сарган.

Всех причастных к резонансному преступлению задержали.

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Надежда Головач вместе с дочерью обладают небольшим развлекательным комплексом в Броварах, который называется "С легким паром". В него входят сауны, мотель, автомойка и ресторанчик. В окружении семьи рассказывают, что последние 2 года для женщин были непростыми. После 25 лет брака с Александром Головачем Надежда рассталась. У мужчины появилась другая женщина. Делили общий большой бизнес и имущество. Александр с помощью экскаватора пытался разрушил комплекс "С легким паром". А перед исчезновением женщин автомобиль Надежды трижды поджигали.

Юлия - дочь Надежды от первого брака. Александр Головач воспитывал ее с 5 лет. Также у Надежды и Александра есть общий сын. У Юлии осталась маленькая дочь.

Сам Головач является директором предприятия УМБР по производству тротуарной плитки. Владеет компанией ANG Patriot (АНХ Патриот Украины) по производству легких летательных аппаратов Patriot. Является одним из владельцев авиационно-технического клуба "Евростар". Владеет компанией "Ергуд", которая занимается оптовой торговлей древесиной и строительными материалами, производством мебели, деревянных строительных конструкций. И вместе со Светланой Сташевской мужчина обладает еще и компанией "Испытательный центр ТЕСТ". В сферу ее деятельности входит исследование и экспериментальные разработки в области наук. А также программирование и тяжелый автомобильный транспорт.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле Toyota из Броваров в направлении столице 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали.

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21
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