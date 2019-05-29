$100 тыс. за неразглашение компромата: задержали аферистов, которые шантажировали чиновников

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь ОО "Стоп коррупции", требовали и получили от и.о. госсекретаря Минэкологии $100 тыс.

"Преступники требовали деньги за прекращение намеренно организованных ими же ряда акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего. И многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Двум задержанным организаторам инкриминируют действия, предусмотренные статьей УКУ о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

На сайте Нацполиции сообщают, что задержаны лица шантажировали чиновников, представляясь сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников "откупные". Фигурантов задержали во время передачи 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Установили, что к преступлению причастны 2 человека - 41 и 45-летние жители Львова.

На взятке 15 тыс. грн задержали инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области. Он требовал деньги от предпринимателя за нарушение требований трудового законодательства. За каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф 125 тыс грн.