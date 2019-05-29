$100 тыс. за неразглашение компромата: задержали аферистов, которые шантажировали чиновников

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 180
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5085
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 4995
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2061
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3384
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4275
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4626
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2322
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4158
Фото
Все фото
4
4
5
5
8
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Чиновников мэрии поймали на взятке
Чиновников мэрии поймали на взятке
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Адвоката с женой расстреляли, а дом подожгли
Адвоката с женой расстреляли, а дом подожгли
В центре Киева произошла кровавая драка с поножовщиной
В центре Киева произошла кровавая драка с поножовщиной
Видео
Все видео
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный таксист носился по тротуару
Пьяный таксист носился по тротуару
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2061
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 666
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6732
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3006
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1269
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 13:06

$100 тыс. за неразглашение компромата: задержали аферистов, которые шантажировали чиновников

  Комментировать

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь ОО "Стоп коррупции", требовали и получили от и.о. госсекретаря Минэкологии $100 тыс.

"Преступники требовали деньги за прекращение намеренно организованных ими же ряда акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего. И многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников мэрии поймали на взятке

Двум задержанным организаторам инкриминируют действия, предусмотренные статьей УКУ о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

На сайте Нацполиции сообщают, что задержаны лица шантажировали чиновников, представляясь сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников "откупные". Фигурантов задержали во время передачи 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Установили, что к преступлению причастны 2 человека - 41 и 45-летние жители Львова.

На взятке 15 тыс. грн задержали инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области. Он требовал деньги от предпринимателя за нарушение требований трудового законодательства.

За каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф 125 тыс грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «$100 тыс. за неразглашение компромата: задержали аферистов, которые шантажировали чиновников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м - подборка фото

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 118609
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 39333
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 22618
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 20395
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 16951
Происшествия
Вадим Комаров провел в коме уже 25 дней
Вадим Комаров провел в коме уже 25 дней Просмотров: 3673
Пожар на "Кузнице" ликвидировали
Пожар на "Кузнице" ликвидировали Просмотров: 81
Во Львове пьяная студентка выпала с 7 этажа
Во Львове пьяная студентка выпала с 7 этажа Просмотров: 387
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
4
 Просмотров: 1251
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 347
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua