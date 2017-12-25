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понедельник, 25 декабря 2017 16:56

Популярную украинскую колядку спели американские военные

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Популярную украинскую колядку спели американские военные
Американские военные спели украинского "Колядку колоколов". Фото: кадр видео

В интернете появилось видео как американские военные выполняют одну из самых популярных рождественских песен мира, в обработке Николая Леонтовича, "Колядку колоколов".

Видео распространил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Колядка в исполнении военнослужащих Вооруженных Сил США - в том числе группы ВМС США" Морские Певцы "и хора кадетов Академии ВВС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ONUKA сыграли "Щедрик" в аэропорту

В Испании хор Vox Vitae спел украинскую традиционную колядку "Щедрик" на обработку композитора Николая Леонтовича. Дирижировала испанским хором украинка Ольга Кошель в Церкви Эль Сальвадор, что в городе Вальядолид.

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