Популярную украинскую колядку спели американские военные

Американские военные спели украинского "Колядку колоколов". Фото: кадр видео

В интернете появилось видео как американские военные выполняют одну из самых популярных рождественских песен мира, в обработке Николая Леонтовича, "Колядку колоколов".

Видео распространил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Колядка в исполнении военнослужащих Вооруженных Сил США - в том числе группы ВМС США" Морские Певцы "и хора кадетов Академии ВВС США.

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В Испании хор Vox Vitae спел украинскую традиционную колядку "Щедрик" на обработку композитора Николая Леонтовича. Дирижировала испанским хором украинка Ольга Кошель в Церкви Эль Сальвадор, что в городе Вальядолид.