В Украине не решаются написать роман на диалекте. В Европе дело обстоит интереснее - Юрий Винничук

Ванночки рассказал о литературе на диалектах. Фото: "Гал-Инфо"

Писатель Юрий Винничук рассказал, что в советские времена в Украине перестали писать романы на диалектах, их запрещали. В Европе на диалектах пишут успешные писатели, Нобелевские лауреаты. Используют забытые региональные языки.

"Был когда-то такой советский писатель из Закарпатья Юрий Балега, который гневно клеймил диалектизмы, считая, что они засоряют язык. В эпоху Щербицкого и Билодида такие нападки на устаревшие слова и диалектизмы только приветствовались.

Сближение народов и исчезновения республиканских языков в угоду одного - русского - это то, что должно ждать нас в недалекой будущности. Для того, чтобы высохла полноводная река языка, надо было любой ценой заилить и запрудить все ручьи, впадающие в нее. С этим компартия в основном таки справилась, потому что хоть и не полностью запрудила, а таки безжалостно заилила. Вот и видим кучу русизмов в так называемом русинском языке, который пытаются привить на Закарпатье за ​​московские деньги", - пишет он на "Збруч".

В советские времена литература на диалектах была запрещена.

"Единственное, что пробивался в печать, то это произведения Стефаника, Черемшины, Хоткевича, хотя они писаны не полностью диалектами. Перед войной литература на украинских диалектах едва теплилась. При советах издать книгу не на литературном языке было просто невозможно. Поэтому все, что появилось, появилось при Австрии и при Польше. На лемковском или русинском говорах издают давно книги и журналы в Словакии и странах бывшей Югославии. При советах у нас до этих писателей редко признавались, хотя были отдельные публикации в журналах и издано было несколько антологий. А в московской антологии "Молодые поеты Югославии" (1974) появились и "переводы с русинского" двух поэтов", - указывает писатель.

На гуцульском диалекте новых произведений нет. Переиздали книги гуцульских классиков "Жьиб'ївські новелі" Онуфрия Манчука и роман "Дідо Иванчік" Петра Шекерика-Доникива.

"Сейчас в Украине диалектами пишут разве что юморески и стихи. Никто не решается написать роман. Хотя широкое использование североукраинских диалектов присутствует в романах В. Дрозда "Листья земли", В. Медведя "Кровь по соломе" и других", - рассказал Винничук.

При этом в Италии существуют сицилийская, сардинская и фриульская литературы. Выходят журналы на этих языках. Сицилийская писатели получают нобелевские премии.

"Конечно, эти три литературы не считают диалектными, потому что за ними стоят народы с отдельными языками. Но ими разнообразие итальянской литературы не исчерпывается, поскольку литература там творится еще и неаполитанским, миланским, лодийським (Ломбардия), тосканским, римским (так называемый романеско) и другими диалектами. А Карло Эмилио Гадда в своем романе "Та грязная канитель на виа Мерулана" использовал в речи персонажей аж восемь диалектов. Эти произведения переведены на множеством языков, в отличие от произведений многих наших сторонников дистиллированной языка, которые пытаются писать "чисто", но их слава за пределы родной Зачепиловки почему-то не выходит", - говорит Юрий Винничук.

В других европейских странах есть свои региональные литературы.

"Во Франции есть литературы корсиканская, бретонская, провансальская (тоже свой лауреат Нобеля Фредерик Мистраль, переведен на украинский), эльзасская, в Великобритании - шотландская, валлийская, ирландская, мэнская, оркнейская. А также целая куча диалектных. Как и в Германии и Австрии", - указывает литератор.

Региональные языки там разрастаются и развиваются.

"Воскресают даже уже мертвые языки, как, например, корнваллийский на юге Англии. Этот язык, принадлежащий к группе кельтских, вышел из употребления еще в средние века. И вот в 1974 году на ежегодном фестивале кельтской поэзии, который проходит в Уэльсе и куда съезжаются поэты из Шотландии, Ирландии, Бретани, Оркнейских островов и острова Мэн, произошла сенсация. на сцену вышел поэт, объявил, что будет читать стихи на корнваллийском языке. Неудивительно, что его потом носили на руках. Результат был такой, что впоследствии вынырнуло еще несколько корнваллийских поэтов, а сейчас уже есть "История корнваллийской литературы", - пишет Винничук.

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Планируется возрождать литературу на диалекте острова Бласкет. Для их традиции характерны родственные саги.

"Но отталкиваясь от целого романа "Дед Иванчик", с которым вы можете ознакомиться в интернете, как и с новеллами Манчука, должен с грустью констатировать, что у нас после войны не издано ни одного романа на любом диалекте", - подытожил Юрий Винничук .

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