Ученый рассказал об уникальности слобожанского диалекта

На язык Слобожанщины повлияли разные народы, жившие рядом с украинцами. Фото: pixabay.com

Кандидат филологических наук, доцент кафедры украиноведения Харьковского национального университета имени Каразина Евгений Редько рассказал о формировании слобожанского диалекта.

"Особенности слобожанского диалекта обусловлены как историей края, так и его географическим положением", - сказал он. Диалект сформировался вследствие синтеза северных и среднеподнепровско говоров. Частично на этот процесс повлияли южнорусские говоры, сообщает "Депо".

"Об уникальности или "узнаваемости". Наверное, нам не очень повезло со слобожанским диалектом. Например, если человек говорит на каком-то западноукраинском наречии, то достаточно легко отгадать, что это представитель именно западного региона. Зато когда мы слышим речь слобожан, то замечаем много общего с носителями соседних или контактных говоров. То есть о слишком выразительных, уникальных языковых чертах в таком случае не говорится", - говорит исследователь.

Для слобожанского диалекта характерно "аканье". Оно типично для говоров, контактирующих с российскими диалектами. Есть "укание", что развилось как оппозиция "аканью". Звукосочетание "мн" могут употреблять вместо "мй". Говорят "памнять" и "мнясо". Мягче произносят шипящие и "р" в конце состава.

"В литературном языке "р" никогда не бывает мягким в конце состава или слова. Кроме слова" Горький ". Это тот, который Максим. А в слобожанских говорах вполне нормально услышать "лікарь", "базарь", "пужарь". Если вспомнить морфологию, то достаточно заметны формы "ходю", "носю", "просю" в противовес литературным "ходжу", "ношу", "прошу" или специфические падежные формы существительных вроде "на людіх", "коньом", - говорит Редько.

Слобожанский диалект сформировался в XVII в. Тогда на эти земли переселялись люди из Подолья, Черниговщины, Полтавщины и других украинских земель. С другой стороны, происходило заселение из Московского царства. Здесь проходила защитная линия от набегов крымских татар, была потребность быстрой колонизации земель. Люди контактировали с татарами, болгарами, греками, евреями и ромами.

Язык Харькова формировали представители тех этносов, которые здесь проживали. Это украинцы, русские, немцы, поляки и евреи. При Российской империи город был преимущественно русскоязычным. На украинском разговаривали прежде всего выходцы окрестных сел и городков. В 1920-е годы состоялась украинизация Харькова.

"Наши земли были полиэтническими. Наряду с доминантными этносами были небольшие национальные группы. И они в то время могли влиять на формирование лексического состава городской языка", - говорит Редько.

Он говорит, что слова "тремпель" - вешалка или "ракло" - вор не являются уникально слобожанскими. Слово "тремпель" употребляют в Сумской, Полтавской и Луганской областях. "Ракло" есть в словарях одесского уголовного жаргона. До сих пор не известно, откуда пошло слово "тремпель".

"Согласно убедительной версии, слово "тремпель" немецкого происхождения. И такое происхождение вполне понятно. В XIX веке в Харькове проживала большая колония немцев, здесь была их церковь, большое лютеранское кладбище, да и вообще немцы играли важную роль в жизни города. Поэтому это слово вполне могло попасть от местных немцев в городской язык", - говорит исследователь.

В любом населенном пункте есть местные слова. Часто это касается локаций. Харьковчане знают, что такое "Барабан" или "Стекляшка".

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"Однако если мы сейчас зайдем в интернет, то любой поисковик на запрос "харьковские слова" нам выдаст определенный набор. Например, "тремпель", "ракло", "ампулка", "сявка". Хотя чего в них "харьковского"? И есть ли что-то "харьковское" вообще? Например, мы знаем, что слово "ампула" латинского происхождения. Когда "ампулкой" стали называть именно стержень от шариковой ручки, трудно установить. На сегодня достаточно сложно определить, когда и как конкретное слово возникло. Если оно где-то записано, то мы можем сказать только "впервые употреблено". И опять-таки, для этого нужен достаточно большой корпус текстов. А это проблемный вопрос. И вряд ли он вскоре будет решен", - говорит Редько.

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