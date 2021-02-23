Составили словарь галицкого говора

Назвали слова, которые использовали в Старом Самборе. Фото: "Старосамбірські вісті"

Назвали слова, которые употребляли в Галичине в старину.

Словарь составила газета "Старосамбірські вісті". Они вспомнили слова, которые употребляли в Старом Самборе Львовской области. Похожий диалект используют и в других местах региона.

Алярм - сигнал, тревога. Бадилля - сорняки. Бальон - воздушный шар, мяч. Бамбетель - комнатная лавка со спинкой. Баняк - кастрюля. Батяр - хулиган. Бігме - поклясться. Брама - ворота. Бусько - аист.

Вар'ят - сумасшедший. Вельон - фата невесты. Вбора - двор. Виходок - гардеробная. Вуйко - дядя. Гара - самогон. Гонори - честь. Ґаляретка - желе, мармелад. Яблоко - узел.

Дзиґарі - сигареты. Дзиґарок - часы. Забава - праздник. Заліско - утюг. Зафундувати - выставлять. Зимно - холодно. Зупа - суп. Камізелька - безрукавка. Калапуцькати - перемешивать. Квасний - кислый. Керунок - направление. Кнайпа - бар. Кобита - женщина. Колєжанка - подруга. Колєжанка - шкаф со стеклянными дверцами. Когут - петух. Криж - отрез ткани. Крижі - нижняя часть спины. Ксьондз - священник.

Ладний - хороший. Лєгуміна - десерт. Люстро - зеркало. Льошка - свинья. Марципани - деликатесы. Мешти - туфли. Нездалий - непригодный. Обрус - скатерть. Оферма - увалень. Пательня - сковородка. Пащекувати - грубо говорить. Писок - рот. Пляцки - сладкая выпечка или драники. Покой - комната. Прятати - убирать. Пуделко - коробочка. Полярес - кошелек. Пуцувати - чистить.

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Рінь - пляж. Ринва - водосточная труба. Ровер - велосипед. Ружа - роза. Слічний - хороший. Самоїхало - игрушка. Смарувати - смазывать. Стрих - чердак. Файка - трубка. Файно - хорошо. Фест - быстро. Фіра - воз. Фірман - ездовой. Фіранка - гардина. Фоса - ров. Фрезура - прическа. Ціпля - цыпленок. Цьотка - тетя. Шваґер - муж сестры. Штрека - железная дорога.

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