Откуда на самом деле взялся мат в украинском языке

Мат происходят из разных славянских корней. Фото: pexels.com

Мат не изобрели россияне или монголы, он присущ всем славянским языкам.

"Во всех славянских языках есть примерно совместный корпус обсценной лексики. Те слова, которые мы "запикиваем", естественны в украинском, русском, чешском, польском языках. Одно из канонических бранных слов - "б**дь" - вообще по меркам середины XVII века является литературной лексикой", - рассказал в интервью "Українській правді" переводчик и блогер Остап Украинец.

В словаре Лаврентия Зизания этим словом называют человека, который много ругается.

"На самом деле это вообще украинский рефлекс корня еще старого, праславянского "блонд". Оно же "блуд". В польском языке слово "блонд" до сих пор имеет такую ​​же форму, которая некогда была в праславянском. "Б**дь" - это просто грубая форма слова "блудница", они происходят из того же корня", - говорит он.

Корни бранных слов эволюционировали, они не появились на ровном месте.

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"Нет, никакие монголы эту лексику не приносили ни нам, ни россиянам. Хотя последние, собственно, убеждены, что эта лексика ордынская, что это от татаро-монгольского ига. У украинцев так же есть коллективное убеждение, что это россияне. Мой любимый пример - лемки, которіе убеждені, что эти самые слова им принесли украинцы. Вот лемки никогда не ругались, но из-за тесных контактов с украинцами это заимствовали", - говорит Украинец.

Исследования показали, что ругань способна снимать боль и служит признаком образованного человека. Исследование 2015 года показало, что высокообразованные люди способны материться изысканнее. Участников просили за минуту назвать как можно больше цензурных слов на определенные буквы. А потом как можно больше нецензурных слов.