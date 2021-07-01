Маты помогают людям сплотиться - психолог

В современном мире люди могут более свободно использовать нецензурную лексику. Фото: pexels.com

Твит министра иностранных дел Филиппин Теодоро Локсина вызвал дискуссию о месте брани в деловом общении.

В начале мая возросло напряжение между Китаем и Филиппинами из-за спора в Южно-Китайском море, сообщает BBC.

"Китай, друг, как это вежливо сказать? А не пошел бы ты", - написал Локсин.

Он потом убрал свои твиты и написал, что "традиционная дипломатия помогает не всегда".

Эксперт по деловому этикету Дианна Готтсман считает, что мат не должен иметь место в профессиональной среде.

"Локсину не нужно было говорить такого в Twitter, чтобы добиться своей цели", - сказала она.

Заслуженный профессор психологии из Массачусетского колледжа свободных искусств в США Тимоти Джей с ним не согласился. В некоторых случаях брань может помочь расставить акценты.

"Если бы министр иностранных дел Филиппин написал что-то типа "черт побери", он бы не выразил своих эмоций так, как это позволяет сделать брань", - считает Джей.

Исследование 2020 года показало, что брань позволяла повысить болевой порог и переносимость физической боли на треть.

"Мы единственное животное, которое умеет материться. Если бы этот навык ни был полезным, он бы исчез в ходе эволюции", - считает Джей.

Брань имеет социальную функцию. Она способна объединять группы людей. Понимание сленга определенной социальной группы помогает построить отношения с ее членами, влиться в коллектив.

"Я говорю своим студентам, "если я сейчас выматерюсь, как вы отреагируете?" И они отвечают: "вы станете одним из нас". Итак, ругань помогает преодолеть дистанцию ​​между людьми, создает связь", - считает психолог.

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С бранью нужно быть осторожными. Вы никогда не знаете, какое впечатление произведет ваше поведение.

"Нужно быть внимательным, чтобы почувствовать реакцию аудитории. Но мы никогда не знаем, кого наши слова могут обидеть. Поэтому риск есть всегда", - заявила Готтсман.

Исследования показали, что ругань способна снимать боль и служит признаком образованного человека. Исследование 2015 года показало, что высокообразованные люди способны материться изысканнее. Участников просили в минуту назвать как можно больше цензурных слов на определенные буквы. А потом как можно больше нецензурных слов. Те, кто знает больше обычных слов, потом назвали и больше мата за счет грамматической гибкости.