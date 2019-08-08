Габелок, нюхтики, страпезяки - какие слова помогут разобраться в волынском наречии

Рассказали о малоизвестном наречии. Оно распространено в местных диалектах Волынской области.
Каждое из приведенных слов отражает богатство и уникальность говора села Борисковичи как яркого репрезентанта говоров юга Волынской области, сообщают Хроники Любарта.
Вóрок (м. р.) – капюшон.
Вурґíнія (ж. р.) – георгина.
Габéлок (м. р.) – ребенок.
Гризá (ж. р.) – проблемы.
Ґадзýра (ж. р.) – полка.
Ґірóнія (ж. р.) – георгина.
Дзіндзіляка (м. р.) – паук.
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Джúґа (ж. р.) – хохол, чуб.
Духéнка (ж. р.) – платье.
Жижýня (ж. р.) – огонь.
Капуцúни (мн.) – астры.
Кóбашка (ж. р.) – полка.
Нюхтики (мн.) – календула.
Пáзлітка (ж. р.) – фольга.
Папунюня (ж. р.) – хлеб.
Пікєлок (м. р.) – нижняя часть печи.
П'юрник (м. р.) – пенал.
Сáчок (м. р.) – женский пиджак.
Скíпчик (м. р.) – ведро для молока.
Страпизяки (мн.) – заросли.
Тарафéля (с. р.) – мусор.
Тульóбашок (м. р.) – надкушенный пирог.
Цюприки (мн.) – бархатцы.
Опубликовали словарь диалекта Бузько-Ингульского междуречья в Николаевской области.
"Хотелось сказать на весь мир, что Николаевская область - это украинская земля, освоение которой началось в XVIII в. казаками из Запорожской Сечи и крестьянами со всех уголков Украины. Они сформировали степной говор украинского языка. Говор - это разговорный язык одного села. Сколько сел в Николаевской области - столько и наречий", - говорит редактор словаре Любовь Спанатий.
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