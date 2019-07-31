Директора предприятия оштрафовали за маты

Директора КП "Полигон" оштрафовали за маты Фото: volynua.com

Директора Владимир-Волынского предприятия "Полигон" Александра Козичко оштрафовали в суде за нецензурную брань в общественном месте.

"Рассмотрение дела прошло "без шума и пыли". Даже не было опубликовано на сайте суда в списке назначенных к рассмотрению дел. Пострадавшего в суд не вызывали. Но, за совершение хулиганских действий, директор КП "Полигон" Козичко привлечен к ответственности", - сообщил в Facebook общественный активист Тарас Сватко.

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Обвинение просило увольнении директора с занимаемой должности. Суд отшрафовал мужчину на 68 грн за совершение мелкого хулиганства.

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию". Главной задачей закона является "дематюкация языка". Текст законопроекта находится на рассмотрении в ВР. На сайте парламента его нет.