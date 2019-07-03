Автора закона против мата поймали на ошибке

Нардепа Ольгу Богомолец поймали на ошибке.

Орфографическую ошибку нашли в пояснительной записке к законопроекту "О противодействии злословия".

"Во время фейков и симуляров", - говорится в документе. Правильно - "симулякров". Это философский термин, означающий копии, не имеющие оригиналов в реальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам хотят запретить материться

В комментариях депутатку высмеяли.









На сайте Верховной Рады опубликовали текст закона о противодействии сквернословию. Автором документа является нардепка Ольга Богомолец. Она предлагает установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в сети и в эфире телевидения.