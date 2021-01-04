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среда, 06 января 2021 08:05

Владимир Вернадский вспоминал Украину до конца своих дней

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Владимир Вернадский вспоминал Украину до конца своих дней
Еще в 1920-х годах Владимир Вернадский предупреждал человечество о тех проблемах экологии, которые сегодня требуют безотлагательного решения. Фото: Институт рукописи Национальной библиотеки УКРАИНА имени В.И.Вернадского НАН УКРАИНЫ

6 января 1945 года в Москве умер украинский философ, мыслитель, основатель многих естественных наук и один из создателей Академии наук Украины Владимир Вернадский.

Его называют ученым-пророком, потому что идеи ученого опередили время. Еще в 1920-х годах Владимир Вернадский предупреждал человечество о тех проблемах экологии, которые сегодня требуют безотлагательного решения.

Ученый родился в Санкт-Петербурге. Через четыре года семья переехала в Харьков, где и прошло его детство. В 1876 году Семья Вернадских возвращается в Петербург. Там будущий ученый учился в одной из гимназий, а затем поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1885 году.

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Само обучение в университете имело положительное влияние на мировозрение ученого. Его педагогами были Д.И. Менделеев и В.В. Докучаев. В 1890 году Владимира Вернадского выбрали приват-доцентом кафедры минералогии Московского университета. Двадцать два года научной работы в Московском университете были для ученого чрезвычайно плодотворными.

После революции в Украине в начале 1918 года среди украинских ученых возникла идея создания республиканской Академии наук. Вернадского пригласили в Киев, где он принял активное участие в подготовительной работе и возглавил Комиссию для выработки проекта об учреждении Украинской академии наук. Впоследствии Комиссия позаботилась о создании Ботанического сада для Киева, Геодезического института, разработала Устав академии. В октябре Вернадского избрали первым президентом УАН. В эти годы Владимир Иванович внес большой вклад и в создание Всеукраинской национальной библиотеки.

Владимир Вернадский до конца своих дней вспоминал о тех киевских днях: "Для меня и Украина, и Киев, и Украинская академия дорогие и близкие ... и хочется видеть ближе и конкретнее и Академию, и Библиотеку. Я так радуюсь их росту и так верю в их великое предназначение ... ".

16 ноября 1945 года в немецком Аугсбурге создали Украинскую свободную академию наук. Временное положение приняли 12 ученых в лагере перемещенных лиц Сомме Касерне. Организация должна была стать наследницей Всеукраинской академии наук.

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Дата
06
января

Владимир Вернадский вспоминал Украину до конца своих дней

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