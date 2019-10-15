Владимир Панченко умер после получения отличия Почетного гражданина Кропивницкого

14 октября умер Владимир Панченко, украинский писатель и филолог. Фото: gazeta.ua

14 октября умер писатель Владимир Панченко, 65 лет. В апреле 2018 появилось сообщение о его болезни. Жена, Людмила Панченко собирала средства на операцию и длительное лечение.

"Когда началась эта история, и разошлась первая информация, то я получил колоссальную поддержку от очень многих людей, и это стало для меня терапией. Теперь у меня нет другого выхода - надо поправляться", - сказал Панченко.

Писатель родился в Одесской области. Преподавал в университетах Одессы и Кировограда. В годы независимости переехал в Киев. Был профессором Киево-Могилянской академии, доктором филологических наук, автором ряда статей, монографий и учебников. Основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент".

"Все его книги очень похожи на него - они умные, литературно артистические и за каждой, как и за ним лично, угадывается целая библиотека, к которой он тянулся своим жаждущим и смелым умом", - пишет Михаил Слабошпицкий, более 40 лет дружил с Панченком.

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В жизни писатель старался придерживаться трех принципов: "Под лежачий камень вода не течет", "Не держи камень за пазухой", "Капля камень точит". В 2019 году стал Почетным гражданином Кропивницкого. Из-за состояния здоровья писателя награду получила его семья: жена, сын, дочь и внучка.

Панченка похоронят 17 октября у памятника Владимиру Винниченко. Так завещал сам писатель.

"Есть традицию самоуничтожения. Самое главное для страны - национальная солидарность". Панченко дал пространное интервью журналу "Страна".