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пятница, 10 января 2020 15:22

"Весь мир был у твоих ног" - умер звезда сериала "Американская история ужасов"
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Американский актер Гарри Хейнс умер в 27 лет
Фото: liza.ua
Американский актер Гарри Хейнс умер в 27 лет
Американский актер Гарри Хейнс умер в 27 лет
Американский актер Гарри Хейнс умер в 27 лет
Американский актер Гарри Хейнс умер в 27 лет

Актер Гарри Хейнс, звезда сериала "Американская история ужасов" на Netflix, скончался на 28-м году жизни.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра. Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", - написала в посте его мать Джейн Бедлер в Instagram.

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Причину смерти женщина не назвала.

Гарри Хейнс родился в австралийском городе Мельбурн. Его мать - 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бедлер, что играла в сериалах "V", "Затерянный мир".

Хейнс снимался в сериалах, работал моделью. Занимался музыкой выступая под сценическим именем ANTIBOY. В этой своей ипостаси он описывал себя как "гендерно-флюидным роботом из будущего" (гендерно-флюидный - тот, что не определился к какому полу принадлежит).

В Нью-Йорке от пневмонии умер американский актер Рон Либман. Имел 82 года. С 1996 по 2004-й снимался в ситкоме "Друзья". Играл воспалительного отца Рэйчел Грин - героиня Дженнифер Энистон.

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