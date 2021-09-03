Василия Стуса перед смертью ударили карцерними нарами

Официальная причина смерти Василия Стуса - остановка сердца. Фото: wikipedia

36 лет назад в ночь на 4 сентября в карцере советской колонии для политических заключенных "Пермь-36", умер украинский поэт, переводчик, литературовед, правозащитник Василий Стус. Ему било 47 лет.

Официальная причина смерти - остановка сердца. Товарищ Стуса, также бывший политзаключенный Василий Овсиенко предполагал, что тот погиб от удара карцерними нарами. Это могли подстроить специально надзиратели. Утром следующего дня о смерти Стуса сообщили его жену Валентину.

Василий Стус родился в крестьянской семье в Винницкой области, затем семья переехала в Донецк, чтобы избежать принудительной коллективизации. В 1954 году поступил на историко-литературный факультет педагогического института, начал писать и переводить с немецкого стихи. Затем работал учителем украинского языка. В 1959 году в "Литературной Украине" опубликовал первые стихи. В сентябре 1965 года вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом и Юрием Бадзьо принял участие в первом общественно-политическом протесте в Советском Союзе в послевоенное время. Ее участники призвали партийных руководителей и киевлян осудить аресты украинской интеллигенции. За это Стуса отчислили из аспирантуры.

С тех пор за поэтом начали следить агенты КГБ. Через его литературу и постоянную критику советской системы, Стуса впервые арестовали в 1972 году. Восемь лет провел в мордовских и магаданских лагерях и золотых приисках за антисоветскую агитацию и пропаганду. Большинство стихов, которие поэт писал в ссылке, изымали и уничтожали.

В мае 1980 года его снова арестовали, признали особо опасным рецидивистом. В сентябре осудили снова на 10 лет принудительных работ и пять лет ссылки.

После смерти супруга просила приехать родным на похороны, но ей отказали. Советская власть скрывала смерть поэта от его друзей-диссидентов до середины октября. Права на перезахоронение администрация не придавала до окончания срока заключения. Личные вещи Стуса также в основном не вернулись к его семье. Похоронили на лагерном кладбище в с. Борисово Чусовского района Пермской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук не обжаловал решение апелляционного суда по делу книги о Стусе - издательство

В ноябре 1989 года, благодаря ходатайству родных и единомышленников, поэта перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище.

4 сентября 1965 в переполненном киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус обратился о присутствующих: "Кто против тирании - встаньте!" - и сам встал первый. Это была премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Такой была реакция Стуса на первые послесталинское массовые аресты среди украинской интеллигенции.