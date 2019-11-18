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Умерла известная балетмейстер Анико Рехвиашвили

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Умерла известная балетмейстер Анико Рехвиашвили
Художественная руководительница балета Национальной оперы Украины, балетмейстер Анико Рехвиашвили умерла на 56 году жизни. Фото: mip.gov.ua

16 ноября умерла художественная руководительница балета Национальной оперы Украины, народная артистка Украины, балетмейстер Анико Рехвиашвили. 12 декабря ей должно было исполниться 56 лет.

Анико Рехвиашвили тяжело болела и не выходила на работу с начала театрального сезона, сообщили в пресс-службе театра.

В сети знакомые Анико Рехвиашвили не могут оправиться от неожиданной новости о ее смерти. По их словам, балетмейстер всю жизнь посвятила балету, а за время своей работы в Национальной опере Украины реализовала многочисленные хореографические постановки, которые каждый раз вызывали фурор среди зрителей.

"Только что сообщили из театра - в лучшие миры ушла художественная руководительница балетной труппы Национальной оперы Анико Рехвиашвили. Сердце отказывается верить. У нее было столько планов, работала над созданием нового балета "Красавица и чудовище". Как я любила наши разговоры об искусстве, балете, о сложности творческих судеб. Анико столько знала, была невероятно эрудированной и интересной в общении. Не представляю, как теперь театр оправится от такой потери. Потому что Анико подняла уровень украинского балета к мировому. Она незаменима", - написала сотрудница компании "Национальные информационные системы" Лилиана Фесенко в Facebook.

"Я любила балет патологически - он меня волновал, поражал! Мне казалось, что я понимаю танец. Мое увлечение естественно, как у кого-то живопись, математика или стихи, - рассказывала Анико Рехвиашвили в одном из интервью.

До 1982 года балетмейстер училась в студии Государственного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, после чего завершила курс в Киевском институте культуры. Анико Рехвиашвили начинала карьеру с балетного театра "Анико балет" и заведовала кафедрой современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств. Каждая постановка балетмейстера была успешной, поэтому ее пригласили в Национальную оперу.

За годы работы Анико Рехвиашвили создала хореографические номера для спектаклей "Венский вальс", "Даниэла", "Дама с камелиями", "Дафнис и Хлоя", "Снежная королева", "Ночи в садах Испании", "Юлий Цезарь", "Половецкие танцы "," Моисей "," Ярослав Мудрый "," Наталка Полтавка ", ряд хореографических номеров и танцев для солистов оперы. Анико является лауреатом Международного конкурса имени Сержа Лифаря и 25-й юбилейной премии "Киевская пектораль".

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На початку жовтня померла 33-річна українська актриса театру і кіно Марина Кукліна. Про трагедію повідомили в соцмережах колеги і друзі актриси.

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