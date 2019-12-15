Анна Карина умерла от онкозаболевания. Фото: Passion.ru

Умерла французская актриса Анна Карина.

Ей было 79 лет. Карина боролась с онкозаболеваниями, сообщает "24 канал".

На последней стадии рака у нее обнаружили значительные осложнения. Лечение не помогло.

"Ее взгляд был взглядом "Новой волны". Так останется навсегда. Анна Карина была музой режиссера Годара, но также Ривете или Висконти. Она магнетизировала весь мир. Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд", - заявил министр культуры Франции Франк Ристер.

Анна Карина происходит из Дании. Она начала сниматься в фильмах с 14 лет. Фильм "Девушка в туфельках" принес ей мировую славу. Актрису заметили режиссеры и посоветовали ей переехать во Францию. В 1958 году она поселилась в Париже.

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Актриса начала сотрудничество с режиссером Жаном-Люком Годаром. Играла в фильмах "Женщина есть женщина". "Жить вместе", "Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро", "Драже с перцем", "Шахерезада", "Свидание в Бре", "Остров сокровищ", "Аве Мария", "Философский камень", "Человек, который хотел быть виновным", "Правда о Чарли".

12 ноября 1993-го года в Нью-Йорке от сердечного приступа умерла знаменитая актриса 20-30-х годов Анна Стен. Ее называют американской актрисой, поскольку взлет кинокарьеры Стэн состоялся в Голливуде. Однако по происхождению одна из самых красивых артисток Старого Голливуда Анна Стен была украинкой.