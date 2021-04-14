Умер свидетель Голодомора Николай Онищенко

12 апреля 2021 года на 96-м году скончался Николай Онищенко, член Наблюдательного совета Международного благотворительного Фонда Музея Голодомора, пострадавший от Голодомора, который в течение многих лет отстаивал бескомпромиссную позицию чествования каждой жертвы геноцида и создание современного целостного комплекса Музея Голодомора.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Николай Онищенко пережил геноцид 1932-1933 годов в селе Роза, что в Бердянской области, во время Второй мировой войны попал в Германию как остарбайтер, позже в Польшу - как узник пересыльного пункта

Николай Онищенко пережил геноцид 1932-1933 годов в селе Роза в Бердянской области, во время Второй мировой войны попал в Германию как остарбайтер, позже в Польшу – как узник пересыльного пункта, из которого "родина" чартерным рейсом отправляла всех сразу на Урал, кандидат физико-математических наук, главный инженер "Лугансктепловоза" на пенсии, вынужденный переселенец из-за российско-украинской войны, которая продолжается с 2014 года.

Активная гражданская позиция Николая Павловича Онищенко была своеобразным путеводителем не только для музейщиков, международного сообщества Фонда, благотворителей проекта Создания Музея Голодомора, но и для многих украинцев в мире. Невозможно переоценить вклад Николая Онищенко в дело восстановления и сохранения национальной памяти.

Выражаем соболезнования семье Николая Онищенко – верной жене Таисии Григорьевне, дочери Леси и сыну Тарасу. Пусть пример гражданского служения Николая Павловича станут для вашей семьи опорой и поддержкой, вдохновляют уже ваших детей на жизненном пути.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Активная гражданская позиция Николая Павловича Онищенко была своеобразным путеводителем не только для музейщиков, международного сообщества Фонда, благотворителей проекту Создания Музея Голодомора, но и для многих украинцев в мире

Для всех гражданское завещание Николая Онищенко будет служить настоящей установкой воплотить в жизнь первый в мире целостный Музей Голодомора.

"Наша украинская нация была искалечена Голодомором. Те, кто прошли через беду, пытки, потери в семье, изменились навсегда. Поэтому Музей и вся работа вокруг него должна быть нацелена на восстановление нашей нации. В этом строительстве должна принять участие вся Украина".

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Прощание с новопреставленным Николаем Онищенко состоится в четверг, 15 апреля 2021 года, в Киеве:

– С 11:00 до 12:00 – в ритуальном зале на территории больницы "Феофания" в Киеве. Чин отпевания проведет о. Петр Ландвитович (ПЦУ).

– С 14:00 – в ритуальном корпусе Киевского крематория (зал рядом с администрацией).

Николай Онищенко родился 17 декабря 1925 года в селе Нововасильевка Бердянского района Запорожской области. Отец был грузчиком в порту, мать - домохозяйкой. 2-летним с родителями переехал в соседнее село Роза. Там пережили Голодомор. Окончил восемь классов школы в Бердянске. Занимался в гимнастической группе спортивной школы "Спартак". В 1943-м попал в нацистский штрафной лагерь. Через 1,5 года освободили американские военные. После возвращения в Советский Союз арестовали и отправили в концентрационный лагерь на Урал. Бежал из поезда. Поехал в Киргизию, где уже жили его родители. Там получил среднее образование. Окончил Мариупольский металлургический институт - сейчас Приазовский технический университет. Защитил кандидатскую диссертацию в Белорусском техническом университете. 25 лет работал на Луганском тепловозостроительном заводе: мастером, затем - заместителем директора. 10 лет преподавал в Восточно-украинском университете имени Владимира Даля. В августе 2014-го уехал из Луганска. Проживал в Киеве с женой и внуком Николаем. Рисовал. Сочинял стихи. Владел испанским, немецким, польским и английским языками. С женой Раисой Григорьевной воспитывал 3 детей и 5 внуков.