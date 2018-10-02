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вторник, 02 октября 2018 12:37

Умер Роман Карцев

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Умер Роман Карцев
Одессит Роман Карцев скончался на 80-ом году жизни. ФОТО: из открытых источников

В Москве умер известный сатирик и актер Роман Карцев. Он прожил 79 лет.

"Сегодня Рома умер", - написала жена комика Михаила Жванецкого Наталья в Facebook.

Причина смерти пока неизвестна, нет информации и о дате и места похорон, сообщила директор Карцева Наталья Жеромская в РБК.

Роман Андреевич Карцев родился 20 мая 1939-го в Одессе. Сыграл в фильмах "Собачье сердце", "Операция Герцог", "Мастер и Маргарита", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история".

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1 октября умер французский шансонье 94-летний Шарль Азнавур. При жизни он выполнил 1,3 тыс. песен и выпустил более 100 альбомов.1997-го получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом: Азнавур снимался в фильмах "Арарат", "Стреляйте в пианиста", "Дьявол и десять заповедей" и "Жестяной барабан". Через 10 лет он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

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