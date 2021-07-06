Умер режиссер, снявший "Омена"

Умер режиссер Ричард Доннер. Фото: Variety/Twitter

Умер 91-летний американский кинорежиссер Ричард Доннер.

Причины смерти не разглашаются, пишет Variety.

Доннер стал популярным как режиссер после того, как снял фильм ужасов "Омен" в 1976 году. Он также снял первый фильм о супергерое "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли. Этот фильм оказал значительное влияние на кинофантастику. Также отличился как режиссер "Смертельного оружия" с Мелом Гибсоном.

В качестве продюсера Доннер участвовал в создании фильмов "Люди Икс" и "Люди Икс: Начало. Росомаха". За всю свою карьеру Доннер успел поработать над несколькими десятками фильмов.

Среди его известных работ - "Байки из склепа", "Леди-ястреб", "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном.

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