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пятница, 18 декабря 2020 08:05

Умер последний президент Чехословакии

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Умер последний президент Чехословакии
В 1992 году Вацлав Гавел не смог предотвратить распад Чехословакии. Фото: pixabay

18 декабря 2020 года истекает 9 лет со дня смерти последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии - Вацлава Гавела.

Чешский политик и общественный деятель, диссидент, критик коммунистического режима, драматург и эссеист работал в 1960-х годах в театре Divadlo Na zábradlí (театр "На перилах"), где стал известным благодаря пьесам "Празднование в саду" и "Замечания ".

Во время Пражской весны призвал введение демократического общества. 1965 года чешская цензура начала запрещать его произведения. После жестокого подавления реформ военным вторжением странами Варшавского договора в 1968 году, ему запретили публиковаться.

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Вацлав Гавел стал одним из самых известных диссидентов, критиков следующего режима нормализации.Он защищал права политических заключенных и стал соучредителем и одним из первых спикеров гражданской инициативы по защите прав человека. Этим укрепил свой международный престиж, но и получил около пяти лет лишения свободы.

После начала Бархатной революции в ноябре 1989 Вацлав Гавел стал одним из основателей антикоммунистического движения Гражданский форум. 29 декабря 1989 года был избран президентом Чехословакии. Поддерживал направление страны к парламентской демократии и политических структур западной цивилизации.

В 1992 году он не смог предотвратить распад Чехословакии. С 1993 был два срока президентом Чешской Республики, которую вывел из членства в Варшавском договоре и привел в НАТО. Настаивал на вступлении Чешской Республики в Европейский Союз.

5 декабря 2013 года не стало первого в истории темнокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. Мандела боролся против режима апартеида, провел в тюрьме 27 лет. Главная черта, которую отмечали в нем все современники, - это бескомпромиссность. Биографы Манделы утверждают, что он мог выйти из тюрьмы гораздо раньше - в обмен на отказ от вооруженной борьбы.

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Дата
18
декабря

Умер последний президент Чехословакии

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