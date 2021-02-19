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понедельник, 22 февраля 2021 08:15

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

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Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку
Мореплаватель верил, что открыл большой полуостров, минуя который можно попасть в Индийский океан. Фото: pixabay

22 февраля 1512 года в Севилье в возрасте 58 лет скончался флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи.

Он был участником нескольких экспедиций к берегам Южной Америки, которую назвал Новым Светом.

Происходил из знатной, но обедневшей семьи. Получил домашнее образование гуманитарного направления и в 1491 году приехал в испанский город Севилья. Занимался банковско-финансовыми делами семьи Медичи. Готовил вторую и третью экспедиций Христофора Колумба.

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Сколько плаваний совершил Веспуччи, точно неизвестно. Но с мая 1499 года по июнь 1500 года он был навигатором в экспедиции Алонсо де Охеда, которая на четырех кораблях отправилась из Испании на Юго-Запад. Однако, у побережья современной Гайаны экспедиция разделилась, и корабль Веспуччи пошел на юг. Пройдя устье Амазонки, он достиг современного мыса св. Августина, откуда повернул назад и через Тринидад и Гаити прибыл в Испанию.

Мореплаватель верил, что открыл большой полуостров, минуя который можно попасть в Индийский океан, поэтому обратился к испанскому правительству за поддержкой в ​​организации новой экспедиции в Индию. Ему отказали и он пошел служить королю Португалии. С его помощью 13 мая 1501 Веспуччи отправился в свою вторую экспедицию, во время которой достиг северного побережья Бразилии и, по его утверждениям, не подкрепленным другим свидетельствам, устье реки Ла-Плата и Патагонии, современная Аргентина.

Славу в Европе Веспуччи принесли не столько его экспедиции, сколько описания открытых ими земель Нового Света, изложенные в книге "Записки о путешествиях" и опубликованы в 1504 году в Лотарингии. В 1507 году немцы Мартин Вальдземюллер и Матиас Рингман напечатали карту мира, на которой Новый Свет назвали именем Веспуччи - Америка.

6 февраля 1960-го подводная лодка USS Triton начинает операцию Sandblast - 1-е кругосветное путешествие под водой. USS Triton - единственная американская подводная лодка с 2 ядерными реакторами. Ее проектировали как подводную лодку радиолокационного дозора. Потом ее переоборудовали в многоцелевую.

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Дата
22
февраля

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

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