Умер летчик-испытатель самолетов Ан

В Киеве на 89-м году жизни скончался советский летчик-испытатель, герой Советского Союза Юрий Курлин, который участвовал в создании и тестировании всемирно известных самолетов семейства Ан. Фото: 112.ua

Во вторник, 27 февраля, на 89-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин.

"Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин", - сообщает пресс-служба государственного предприятия "Антонов".

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Жил в Киеве, работал инструктором-методистом в ГП "Антонов". Курлин также активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерства управления самолетами.

1965 экипаж под его командованием совершил первый полет на крупнейшем в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей".

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Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН" Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

31 января первый космонавт Украины Леонид Каденюк умер на 68-м году жизни.