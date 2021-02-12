Умер легендарный музыкант Чик Кориа: он был обладателем 23 премий "Грэмми"

Умер Чик Кориа. Фото: JazzPeople

Легендарный джазовый музыкант Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет.

Он умер от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно. О смерти музыканта сообщили на его официальной странице в Facebook.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", - говорится в сообщении.

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Чик Кориа был американским джазовым композитором, клавишником, руководителем оркестра и иногда перкуссионистом. Его композиции "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" и "Windows" широко признаны джазовыми стандартами. За свою жизнь он был удостоен 23 премий "Грэмми" и номинировался более 60 раз.