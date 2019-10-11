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пятница, 11 октября 2019 15:23

Умер космонавт Алексей Леонов

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Умер космонавт Алексей Леонов
Алексея Леонова похоронят 15 октября. Фото: img.tsn.ua

Советский космонавт Алексей Леонов умер на 86 году жизни в России.

Он отличился тем, что впервые в мире вышел в открытый космос. О его смерти сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Космонавта похоронят 15 октября на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в России.

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18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля в скафандре, и провел в открытом космосе 2 минуты 9 секунд. В 1975 году Леонов был командиром корабля "Союз-19", который совершил историческую стыковку с американским "Аполлоном".

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков ушел из жизни в больнице в городе Красногорск Московской области. Ему было 73 года.

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