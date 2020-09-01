Умер известный советский актер

Российский и советский актер, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77 году жизни.

Информацию подтвердила директор московского Малого театра, где Клюев играл более 50 лет, Тамара Михайлова, пишет ТАСС.

"Борис Клюев тяжело болел", - сказала Михайлова.

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В 2018 году у Клюева диагностировали рак легких. Артист проходил сложное лечение, однако так и не смог побороть болезнь.

Борис Клюев родился в Москве в 1944 году, 13 июля он отпраздновал свое 76-летие.

В кино начал сниматься в 1968 году. Широкую известность Клюеву принесла роль графа Рошфорта в знаменитой советской картине "Д'Артаньян и три мушкетера". Всего его фильмография насчитывает более 130 работ.

Играл в Малом театре с 1969 года. Широкому зрителю известен по роли Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", за которую получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль в 2011 году.