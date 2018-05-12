Умер известный джазовый музыкант

Михаил Альперин жил в Норвегии с 1991 года

11 мая в норвежском Осло скончался известный джазовый музыкант украинского происхождения Михаил Альперин.

В Facebook об этом сообщили его коллеги и знакомые.

Причины смерти музыканта не указываются. Так же пока неизвестно где и когда пройдет прощание с Михаилом Альпериным.

"Сегодня не стало Миши Альперина. Мы узнали об этом от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло", - сообщил джазовый музыкант Андрей Кондаков.

Также об этом написал диктор Игорь Померанцев.

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Михаил Альперин родился 7 ноября 1956 в Каменец-Подольском. В 1985 году вместе с Аркадием Шиклопером и Сергеем Старостиным создал "Moscow Art Trio". Коллектив стал популярен за рубежом.

С 1991 года жил и работал в Осло. Принимал участие в международных фестивалях джазовой музыки.

10 мая умерла правнучка Ивана Франко. Была внучкой его младшего сына Петра. Женщина тяжело болела.