Умер авиаконструктор, которий построил крупнейший в мире грузовой самолет

Под руководством Олега Антонов а на заводе разработали много уникальтних самолетов. Фото: Facebook Antonow Company

4 апреля 1984 года в Киеве умер советский самолетостроитель, один из ведущих авиаконструкторов СССР 78-летний Олег Антонов. Среди версий его смерти - жестокое избиение милиционерами.

Родом инженер был из России. С молодых лет увлекался авиастроением, посещал школьный кружок любителей авиации. Начал с конструирования планеров. Первый его планер "Голубь", сделанный из фанеры и водопроводных труб в 1924 году, отметили грамотой за оригинальную и красивую конструкцию. Это придало желание строить новые летательные аппараты.

Поступил на машиностроительний факультет Ленинградского Политехнического Института, который закончил 1930 года. Вспоминал, что, учась, "пек планеры как блины". Проекты молодого конструктора, появлялись один за другим, отличались смелостью и оригинальностью, завоевывали всеобщее признание.

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В 1933 году 27-летний Антонов стал главным конструктором планерного завода в московском Тушино. Создал летательные аппараты, на которых установили многочисленные мировые рекорды. Инженер стал одним из основоположников советского планеризма. Создал около 30 типов планеров, в том числе и серийные.

В Киев был переведен в 1952 году, как генеральний конструктор государственного предприятия "Антонов".

"Никакие расчеты, опыт конструкторов и технологов, умение рабочих не могут гарантировать полную надежность конструкции до последней детали. Здесь нужен опыт. Ускоряем проведения этого эксперимента, поместив самолет в специальную лабораторию, где искусственно создаются нагрузки, аналогичные тем, что возникают при взлетах i посадках ", - сказал Антонов о своих изобретениях.

В послевоенные годы под руководством Антонова разработали транспортные самолеты Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72. Ан-124 - самолет "Руслан", самый большой серийный грузовой самолет в мире, кодовое имя в НАТО - "Condor", также его разработка.

4 декабря 1990 года украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" совершил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 ч. 16 мин., установив при этом 7 мировых авиационных рекордов.