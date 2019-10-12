Умер актер из "Твин пикс"

Умер актер Роберт Форстер. Фото: Kinofan

11 октября во Лос-Анджелесе скончался голливудский актер Роберт Форстер.

Мужчине было 78 лет. Он долгое время страдал от рака мозга, сообщает The Hollywood Reporter.

Роберт Форстер работал с Дэвидом Линчем и Квентином Тарантано. Снимался в третьем сезоне "Твин Пикс" и "Джеки Браун".

Впервые актер сыграл в 1967 году в фильме с участием Элизабет Тейлор и Марлона Брандо "Блики в золотом глазу".

В 90-х его популярность начала подать. Форстеру приходилось браться за потенциально неудачные проекты, чтобы заработать денег.

"Моя карьера была такой в ​​течение 5 лет, а потом еще 27. Каждый раз, когда она достигала дна, я думал, что смогу терпеть. Затем она снова упала. В конце у меня не было ни агента, ни менеджера, ни адвоката . Ничего. Я брался за все", - рассказывал он в 2018 году в интервью Chicago Tribune.

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В 1997 году Тарантино пригласил актера на роль Макса Черри в фильме о Джеки Брауна. И уже через год Роберт стал номинантом на премию "Оскар".

Форстер играл в фильмах "Психо", "Падение Лондона", "Алькатрас", "Призраки бывших подружек", "Малхолланд Драйв", "Отряд "Дельта". Последней его работой стала роль в картине "Путь: Во все тяжкие. Фильм" по одноименному сериалу.

В США умер голливудский актер и режиссер Питер Фонда. Из-за рака легких у него возникла дыхательная недостаточность. Ему было 79 лет.