Андрей Мягков умер в возрасте 82 года. Фото: скриншот из фильма "Ирония судьбы"

Умер актер 82-летний Андрей Мягков.

Он исполнял главные роли в советских фильмах "Ирония судьбы" и "Служебный роман", сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.

Когда будут прощаться со звездой, станет известно позже.

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Из всех ролей, он больше всего запомнился игрой Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Еще играл в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы".

Андрей Мягков в 2015 году вошел в список Министерства культуры Украины, в котором перечислили деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

87-летний советский актер Василий Лановой скончался в больнице. Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания.