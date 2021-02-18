Умер актер из фильма "Ирония судьбы"

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1287
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1242
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 3168
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 747
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1107
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1026
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 198
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 414
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
11
3
6
3
8
&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом
Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом
Белый гроб, море цветов и слез: как прощались с погибшей в огне врачом
Белый гроб, море цветов и слез: как прощались с погибшей в огне врачом
Видео
Все видео
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 207
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1242
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 837
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
2 Просмотров: 531
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 10:10

Умер актер из фильма "Ирония судьбы"

  Комментировать
Умер актер из фильма &quot;Ирония судьбы&quot;
Андрей Мягков умер в возрасте 82 года. Фото: скриншот из фильма "Ирония судьбы"

Умер актер 82-летний Андрей Мягков.

Он исполнял главные роли в советских фильмах "Ирония судьбы" и "Служебный роман", сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.

Когда будут прощаться со звездой, станет известно позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер актер Кристофер Пламмер

Из всех ролей, он больше всего запомнился игрой Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Еще играл в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы".

Андрей Мягков в 2015 году вошел в список Министерства культуры Украины, в котором перечислили деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

87-летний советский актер Василий Лановой скончался в больнице. Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер актер из фильма "Ирония судьбы"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Родился основатель мощного автомобильного концерна

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства - что нужно знать об адском противостоянии

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 67645
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 19656
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11538
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 9090
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 7317
Некрологи
От гриппа умерла 25-летняя актриса
От гриппа умерла 25-летняя актриса
 Просмотров: 2664
Отметили 9 дней по смерти ректора Белоцерковского аграрного университета
Отметили 9 дней по смерти ректора Белоцерковского аграрного университета
 Просмотров: 216
"До последнего служил искусству" - умер известный оперный певец
"До последнего служил искусству" - умер известный оперный певец Просмотров: 657
Умер знаменитый штангист Юрий Власов
Умер знаменитый штангист Юрий Власов Просмотров: 864
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
11
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
Голосов: 207
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть