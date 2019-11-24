Умер актер Давид Бабаев

Давид Бабаев 50 лет играл в театре. Фото: МК

В ночь на 24 ноября скончался актер Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев.

Ему было 76 лет, сообщается на странице театра в Facebook.

Бабаев играл в театре им. Леси Украинский почти 50 лет. Участвовал в спектаклях "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

Спектакль "Последняя любовь" стал последним для актера.

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"Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже раз. Маэстро, браво!", - заявили в театре.

Давид Бабаев имеет более 40 ролей в кино. Он занимал должность заведующего кафедрой разговорного жанра Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

16 ноября умерла художественная руководительница балета Национальной оперы Украины, народная артистка Украины, балетмейстер Анико Рехвиашвили. 12 декабря ей должно было исполниться 56 лет.