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вторник, 21 июля 2020 14:49

Учителя похоронили через четыре месяца после смерти

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Учителя похоронили через четыре месяца после смерти
Павел Двожан. Фото: предоставил друг Евгений

29-летнего Павел Двожана насмерть сбила машина в Таиланде в марте этого года. Из-за пандемии границы были закрыты, поэтому тело решили кремировать. В родной город Ладыжин Винницкой, урну с прахом доставили через 4 месяца после трагедии.
Павел уехал в Таиланд после смерти матери. Там он учил детей английскому языку. До этого в родном городе работал аниматором, репетитором по английскому языку и подрабатывал в местном арт-кафе.


"Павел был душой компании. Когда приехал в Таиланд, дети его полюбили сразу. По вечерам он любил играть на гитаре. Был очень яркой личностью, а еще чрезвычайным альтруистом. Как-то поехал делать визу в Лаос, у самого денег почти не было, он отдал последнее каком-то иностранцу, чтобы тот смог переночевать в гостинице ", - рассказал Gazeta.ua товарищ Евгений.

Из-за того, что на месте аварии отсутствуют камеры наблюдения, виновника ДТП до сих пор не нашли.

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21
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