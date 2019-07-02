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вторник, 02 июля 2019 09:58

У Николая Баскова умер отец

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У российского певца Николая Баскова умер отец. Причиной смерти 67-летнего Виктора Баскова стала затяжная болезнь.

Автор: super.ru
  Николай Басков с отцом и матерью
Николай Басков с отцом и матерью

О печальной новости артист узнал в Минске. Туда прилетел на концерт по случаю закрытия европейских молодежных игр. Басков решил не отменять выступление, сообщило издание Super.

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Певец посвятил концерт отцу, а белый сценический костюм сменил на черный.

Автор: super.ru
  Виктор Басков имел продолжительную болезнь
Виктор Басков имел продолжительную болезнь

"Горжусь тем, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье. Ты являешься для меня примером и поддержкой во всем. Хоть и говорят, что родителей не выбирают, но я благодарю Бога за то, что он мне послал таких родителей", - говорил об отце Басков в одном из интервью.

В Америке умер актер Макс Райт, которого знали по роли отца семейства Танер в сериале "Альф". Ему было 75 лет.

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