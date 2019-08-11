"Танцуйте на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете" - умер легендарный Робин Уильямс

Автор: фото из открытых источников Робин Уильямс умер в 63 года

5 лет назад 11 августа умер американский актер, которого знал весь мир, Робин Уильямс. Ему было 63.

Большинство лент в фильмографии Робина смело можно назвать шедеврами киноискусства. Он знаком зрителям по фильмам "Джуманджи", "Двухсотлетний человек", "Куда приводят мечты", "Пробуждение", "Общество мёртвых поэтов", "Умница Уилл Гантинґ" и др.

Первым выступлениями Уильямса были комические монологи, с которыми он выступал сначала в клубах Сан-Франциско. На телевидение дебютировал в эпизодическом образе инопланетянина Морка в одной из программ NBS. Этот персонаж стал настолько популярным среди зрителей, что компания начала ситком "Морк и Минди", который выходил в 1978-1982 гг.

В 1980 году состоялся дебют Робина Уильямса в большом кино. Его первой ролью стал моряк Попай в одноименном фильме Роберта Олтмена. Фильм оказался провальным.

Следующий фильм с участием Уильямса "Мир Гарпу" 1982 оказался более удачным. Роль чудаковатого писателя Гарпу принесла актеру успех и признание. В 1984 году вышел фильм "Москва на Гудзоне" где актер талантливо сыграл нелегального эмигранта Владимира Иванова. Фильм имел грандиозный успех в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За гонорары мать муми-троллей Туве Янссон купила себе остров

Звездный час Робина Уильямса наступил в 1987 году, когда он снялся в роли ди-джея Эдриана Кронэра в комедии "Доброе утро, Вьетнам". За эту роль Уильямс получил премию "Золотой глобус" и был номинирован на "Оскар".

Одна из последних работ с участием актера - комедия "Большая свадьба" 2013 года, где он сыграл Дона Гриффина. В конце 2014 года на экраны вышел последний фильм с актером - комедия "Ночь в музее - 3: тайна гробницы".

В 2015 году актер должен был сниматься в продолжении одной из самых успешных лент с его участием "Миссис Даутфайер".

"Когда я умру, танцуйте на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами. Делайте, что хотите, только не клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет таким же, как я", - говорил актер.

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75-ти лет после непродолжительной болезни.