"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии

Пандемия повлияла на проведение похоронных процессий. ФОТО: Reuterrs.com

"Моя знакомая уже добрый десяток лет работает в США. Весной прошлого года скоропостижно скончалась ее 40-летняя дочь. Через закрытые границы она не могла прилететь в Украину. Поэтому за процессией наблюдала через видеосвязь. Действо транслировала ее внучка по телефону. Было больно смотреть, как рыдает на другом конце света мать, что не может присутствовать на похоронах своего ребенка", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Светлана Николаевна из города Немиров Винницкой области.

Covid-19 повлиял не только на увеличение числа умерших в мире, но и на организацию похоронных процессий. Из-за требований соблюдения социальной дистанции многие обратились к творческим решениям, таких как виртуальные собрания для группового траура. Но услуги с помощью Zoom не могут в полной мере объединить людей, считает антрополог из отдела религии Колумбийского университета Мэттью Энгельке.

На похоронах позволили присутствовать трем людям

"Из-за заразности вируса людям нужно держаться отдельно, даже на похоронах. Как вы думаете, что теряется, когда люди не могут лично грустить вместе? Если взглянуть на этнографические записи, то совершенно понятно, что физические останки человека почти всегда получают какое-то значительное уважение. Мертвые - особенные. Социальные конвенции, культурные конвенции и личные чувства все еще организованы вокруг физического присутствия. И способность буквально объединиться как сообщество есть важной ее частью. Очевидно, что с пандемией Covid-19 это стало трудно. Иногда мы думаем о похоронах как о частных мероприятиях, но они также имеют важное публичное измерение, поскольку речь идет о признании на уровне группы или общины", - рассказал он журналу Knowable.

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В то же время онлайн приложения позволяют следить за проведением процессий с разных концов света.

"Парадоксально, но вы можете сказать, что пандемия Covid-19 на самом деле позволяет получить большую гласность. Ведь, если у вас, к примеру, есть родственники в Тегеране, Рио и Пекине, то все вместе можете присоединиться к мероприятию через Zoom. Но ощущение физической близости все еще так важно. Все, что связано с ритуалом и связью между физическим телом, эмоциями и людьми создает что-то вроде того, что французский социолог Эмиль Дюркгейм в своей классической работе "Элементарные формы религиозной жизни" назвал "коллективным погружением". Тот смысл, в котором люди переходят за пределы чувства ограниченного "я", для того, чтобы быть связанными", - отметил Энгельке.

49-летняя Кейт из США рассказала Gazeta.ua о захоронении своей матери: "У моей матери была деменция. Последние годы она жила в замечательном заведении для пожилых людей. Имела свою комнату и я навещала ее минимум 4 раза в неделю. Но из-за пандемии мы не могли увидеться 1,5 месяца. Заведение, где она была, полностью закрыто. А потом мне позвонили и сообщили, что мать лежала в больнице с Covid-19, и умерла. На похоронах позволили присутствовать трем людям. Священник, которого пригласили, ничего не знал о матери, поэтому службу провел за 5 минут. На следующее утро я написала матери длинное письмо. Когда мне позволят, я планирую пойти к ее могиле, чтобы прочитать его. Это будет моим ритуалом прощания".

Относительно стоимости похоронных процессий, то они несколько упали. Есть предположение, что многие люди выбрали дешевле и проще похороны, потому что им не позволяли проводить желаемую церемонию. Согласно британским исследованиям в 86% случаев семьи заявили, что из-за коронавируса они сократили стоимость питания, присутствующих на похоронах и прокат транспорта.