"Стареющая" девочка и дядя Меган Маркл: кто умер на этой неделе

Во время львовского полумарафона умер бегун 23-летний Никита Носадчук. Потерял сознание за 200 м до финиша. Врачи "скорой" около часа пытались его спасти. Не удалось. Мужчина жил во Львове. Работал в ИТ-компании SoftServe. Был спортсменов-любителем. Участие в забегах принимал с 2019 года.

Кого еще не стало на этой неделе - читайте в материале.

В ночь на 1 июля умерла 10-летняя Ирина Химич из Винницы. У нее был синдром Хадчинсона-Ґилфорда - редкое заболевание, развивающееся в результате генетической мутации. Проявляется в задержке развития и ускоренном старении организма. Для больных один год идет за восемь-десять.

Автор: Facebook В Ирины Химич был синдром Хадчинсона-Ґилфорда - редкое заболевание, развивающееся в результате генетической мутации. Организм больных ускоренно стареет

В США на 89-м году остановилось сердце бывшего главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Умер в своем доме в городе Таос в окружении родных.

Окончил Принстонский университет. После получения диплома поступил на государственную службу. В начале 1970-х стал самым молодым, а после повторного назначения в 2001-м - самым старшим министром обороны в истории США. В общем занимал эту должность семь лет. Кроме политики занимался бизнесом - возглавлял компании, которые занимались выполнением заказов оборонных ведомств и разведывательных служб. Писал стихи. Любил декламировать их во время официальных мероприятий. Был в браке. Остались трое детей и шесть внуков.

Автор: REUTERS Дональд Рамсфелд в начале 1970-х стал самым молодым, а после повторного назначения в 2001-м - самым старшим министром обороны в истории США. В общем занимал эту должность семь лет

"Майк был милым и приятным человеком преклонного возраста с мягким голосом. Он всегда радовался, когда его спрашивали о Меган, но был больше рад рассказать о своей покойной жене, которую крепко любил", - говорят в окружении американской актрисы Меган Маркл о ее дяде Майкле Марклу. Он умер в 82 года. Имел болезнь Паркинсона.

Мужчина раньше был дипломатом. Когда Меган Маркл было 20 лет, помог ей устроиться работать пресс-атташе в посольстве США в Аргентине. С ее мужем - британским принцем Гарри - он так и не познакомился. В интервью часто говорил, был расстроен тем, что племянница не пригласила его на свадьбу.

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Российский режиссер и клипмейкер Вадим Шатров умер из-за последствий коронавируса. Его легкие были поражены более чем на 50%. Мужчине было 45 лет.

Автор: Facebook Вадим Шатров умер из-за последствий коронавируса. Его легкие были поражены более чем на 50 %

Попал в больницу 22 июня. Стал активно вести соцсети. Рассказывал, что плохо себя чувствует и дышит через кислородную маску. В последней публикации писал: "А я выбираю жизнь".

Был известен благодаря работе в сфере музыкального видео. Среди его клиентов были в основном русские артисты. В частности, Дима Билан, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, группы "Сплин" и "Браво". В Шатрова остались жена Жанна и дочь Софи.

29 июня на Святой горе похоронили схиархимандрита Иоакима - настоятеля Афонского Ильинского скита. Он скончался на 82-м году. Был настоятелем Афонского Ильинского скита, основанного в 1757 году выдающимся украинским святым преподобным Паисием Величковским, и в котором когда-то длительное время подвизались запорожские казаки. Поэтому этот скит называют "дальним уголком Украины на Афоне".