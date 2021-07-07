Спасал военных на передовой: похоронили капитана Юрия Письменного

Автор: 93-я ОМБр Холодный Яр Начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный погиб 4 июля в результате обстрела боевиков украинских позиций

Сегодня в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине похоронили начальника медпункта механизированного батальона, капитана Юрия Письменного, известного по позывному "Феофан". От погиб 4 июля в результате обстрела боевиков украинских позиции у поселка Мирное Донецкой области. Мужчине было 59 лет.

Юрий Письменный имел высшее медицинское образование. Работал гинекологом, позже занимался предпринимательской деятельностью. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В конце 2018-го призывался в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана.

"Мой отец - человек праздник, человек любви и заботы, человек таланта. У него было прекрасное чувство юмора. Он герой. Отец ушел добровольцем в армию. Последние пять лет служил на Донбассе. Был главным врачом медицинской бригады, спасал жизни военным на передовой. Кстати, беспокоился не только о людях, но и о животных и заброшенных иконах. Мой отец был на своем месте", - написала дочь Евгения в Facebook.

У Юрия Письменного остались жена, взрослые сын и дочь.

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Последние дни оккупанты активно обстреливали украинские позиции на Донбассе. Целились даже по жилым домам в Авдеевке Покровского района Донецкой области из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.