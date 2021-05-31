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понедельник, 31 мая 2021 18:39

Спас тысячи от геноцида на Балканах: умер украинский миротворец

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Автор: Facebook
  30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии
30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии

Вчера, 30 мая, от тяжелой формы Covid-19 умер полковник, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд. Ему было 66 лет.

"Это человек, который умел принимать решения. Я служил сержантом, когда Николай Яковлевич проводил переговоры с Ратко Младичем (военный преступник, бывший сербский генерал ЮНА, впоследствии начальник штаба Войска Республики Сербской. - Gazeta.ua). Он, несмотря на то, что мы получали угрозы, добился, чтобы гражданские и десятки украинских миротворцев вышли из окружения живыми. Именно благодаря ему положительно решился вопрос для украинцев и боснийских мусульман - он обеспечил эвакуацию мирного населения ", - рассказал про события 1995 гражданской войны в Боснии Андрей Хлусович, друг Николая Верхогляда, корреспонденту Gazeta.ua.

Николай Яковлевич отстаивал признание поступка украинских миротворцев государством.

"Он хотел, чтобы участники тех операций получили признание. Стучал во все двери, но они были закрыты. Николай Яковлевич никогда не был равнодушным, он действительно заботился о людях ", - добавил Хлусович.

Шесть недель Николай Верхогляд боролся с коронавирусом. Его лечили в госпитале, но большинство дорогих лекарств семья должна покупать самостоятельно.

 

У покойного осталась жена, сын и дочь. Семья живет в Киеве.

Реквизиты для помощи: карта Приватбанка: 4149 6293 1135 7677 (на имя жены Верхогляд Т.П.)

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Николай Верхогляд - украинский офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Наиболее известен тем, что во время наступления армии Республики Сербской на мусульманские анклавы Сребреницу и ЖЭКа обеспечил эвакуацию мирного населения Жепы. Вместе с тем, население Сребреницы, где размещался голландский миротворческий контингент, эвакуированы не было, что стало причиной массовых убийств, более известных, как "Резня в Сребренице".

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