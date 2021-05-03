Состояние Джона Рокфеллера перед смертью составляло 1,54% ВВП США

На заработанные деньги Рокфеллер с партнёрами построил нефтеперегонный завод неподалеку от Кливленда. Фото: pixabay

Первый в мире долларовый миллиардер Джон Рокфеллер умер 23 мая 1937 года.

Происходил из семьи мелкого американского торговца.

Бросил школу и начал работать клерком в небольшой сельскохозяйственной фирме. Впоследствии стал партнером владельцев компании по торговле зерном.

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С 1861 по 1865 год, в период гражданской войны, ему удалось накопить капитал, поставляя сельскохозяйственную продукцию в армию. На заработанные деньги Рокфеллер с партнёрами построил нефтеперегонный завод неподалеку от Кливленда.

"Знаете, что приносит мне наибольшее удовольствие? Видеть, как приходят дивиденды от вложенных мною усилий", - говорил Джон Рокфеллер.

В 1870 году в возрасте 31 год он создал знаменитую нефтяную компанию "Стандарт Ойл", которая контролировала впоследствии 95% нефтедобычи США.

Занимался благотворительностью, был основателем Фонда Рокфеллера, жертвовал большие суммы на медицинские исследования и образование. Также основал Чикагский и Рокфеллеровский университети. На момент смерти Джон Рокфеллер владел $ 1,4 млрд, или 1,54% ВВП США.

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