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суббота, 27 марта 2021 15:02

"Смотрели на дипломы, как на шабатурку" - умер ректор Европейского университета

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&quot;Смотрели на дипломы, как на шабатурку&quot; - умер ректор Европейского университета
Иван Тимошенко основал Европейский университет в 1991 году. С тех пор был его ректором. Фото: Европейский университет

29 февраля в столичном Свято-Владимирском кафeдральному патриаршем соборе будут прощаться с историком и ректором Европейского университета Иваном Тимошенко. Он умер сегодня в 84 года.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 27 марта на 85 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, историк, основатель и ректор Европейского университета Иван Иванович Тимошенко. Прощание с Иваном Ивановичeм состоится 29 марта в 12.00 в Свято-Владимирском кафeдральному патриаршем соборе Киева", - говорится на сайте Европейского университета.

Иван Тимошенко родился в селе Евгениевка Великоновоселковского района Донецкой области. Окончил исторический факультет Львовского национального университета. Работал директором школ. Был доцентом Запорожского машиностроительного и Киевского института легкой промышленности. 1991 основал Европейский университет и стал его ректором.

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"Первые годы были тяжелыми. Тогда, в начале 1990-х, всем казалось, что делать бизнес может любой. На самом дело то были дикие времена. К нам пришли люди, по сути с улицы, которые смотрели на диплом как на шабатурки, которые можно просто купить, не прилагая умственных усилий. Мол, мы заплатили, а вы как хотите, так и учите. Приходили "крутые" родители с толстыми золотыми цепями, впопыхах говорили и спешили делать деньги, оставляя нам своих чад", - рассказывал Иван Тимошенко.

В Киеве на 89-м году жизни умер языковед, литературовед и переводчик Иван Ющук. Он стал автором 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ. Занимался исследованием Голодомора-геноцидаукраинцев 1932-1933 годов.

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