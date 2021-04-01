Сиротами остались 13 детей - супруги умерли от коронавируса

Фото: facebook.com/epifaniy

От осложнений вызванных коронавирусом умерли родители 13 детей. 20 марта умер 44-летний Владимир Родиков, а через девять дней - его жена Диана, 45 лет.

Супруги Родиковых было родителями-воспитателями в детском доме семейного типа в селе Липовый Скиток под Киевом. Они воспитывали пятерых своих и восемь приемных детей.

"Остались сиротами тринадцать детей. Я хорошо знаю эту семью, все трудности и испытания, которые они прошли как вынужденные переселенцы из-за войны на востоке Украины. Им пришлось покинуть родной дом в Макеевке, который впоследствии сожгли оккупанты, переехать в незнакомую для них Киевскую область, с самого начала обустраивать свою жизнь. Два года назад мною было совершено первое Таинство крещения как Предстоятеля Православной Церкви Украины девяти детей этой семьи. Мы беспокоились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на "своих" и "усыновленных", где все дети росли в любви и согласии", - написал на своей странице в Facebook митрополит Епифаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые" - Голубовская о реальной картине коронавируса

Когда-то Владимир и Диана Родиковы поклялись заботиться не только о родных детях, но и о тех, кто лишен родительской любви. 2014 года из-за войны им пришлось уехать из Макеевки, оставив там дом и вещи.

Автор: facebook.com/rodikovvladimir Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.

"В истории семьи Родиковых - история новейшей Украины: с ее положительными страницами, на которых есть сплоченность, сила, любовь и помощь ближним, и, как следствие, победа над обстоятельствами; но и с печальными также - где есть война, лишения, пандемия, а теперь еще и потеря обоих родителей.

Сегодня эта семья, эти тринадцать детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях. Киевской епархией Православной Церкви Украины уже создан целевой "Благотворительный фонд помощи семье Родиковых", он поможет семье решить болезненные вопросы.

Но история детей Родиковых - испытание и вызов для всей страны. Вместе беду преодолевать легче - мы это знаем из многочисленных уроков нашей украинской истории. Впереди у этих детей вся жизнь, и в наших силах стать для них опорой - помочь получить качественное образование, содействовать развитию талантов, гарантировать трудоустройство по специальности, стать личным наставником - каждый, кто хочет помочь в самостоятельном жизненном старте этих детей, может выбрать свой путь поддержки. Чтобы в будущем они шагали духовно сильными, с чувством благодарности и взаимоподдержки, пример которой показали им родители, родная страна и народ ", - призвал митрополит Епифаний.

Сейчас решается дальнейшая судьба детского дома семейного типа. По словам депутата Ирины Горбачевой, дом, в котором жила семья Родиковых, являются собственностью Калиновского поселкового совета, его семьи сдавали в аренду. Социальные работники и местные депутаты ищут детям новых опекунов. Дети семьи Александра и Богдан - уже совершеннолетние. Местные депутаты рассказывают, что, возможно, 20-летняя Александра возьмет на воспитание своих младших братьев и сестер.