Саддам Хусейн не сопротивлялся и не дрожал во время казни

В марте 2003 года США начали войну в Ираке с целью свергнуть режим Саддама. Фото: pixabay

30 декабря 2006 года на рассвете, за несколько минут до шести часов, в день Курбан-байрама, иракцы без участия солдат США казнили своего бывшего президента Саддама Хусейна.

Его повесили на иракской военной базе в Кадимии и снимали это на видео.

Очевидцы утверждают, что Саддам Хусейн выглядел спокойным, хотя и подавленным, не дрожал и не сопротивлялся, не кричал и не просил помилования.

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Саддам Хусейн стал президентом Ирака в 1979 году после того, как президент аль-Бакр ушел в отставку по состоянию здоровья. Первыми же действиями нового президента стали масштабные репрессии против руководящих партийцев Баас, почти всех министров и друзей, с помощью которых он пришел к власти.

22 сентября 1980 года отдал приказ о вторжении на нефтяные поля Ирана, что стало одной из причин долгой и кровавой Ирано-иракской войны. Она продолжалась 8 лет и унесла полмиллиона жизней. В результате очень вырос внешний долг Ирака, достигший по разным оценкам $60-80 миллиардов.

В августе 1990 года Саддам Хусейн предпринял попытку аннексировать Кувейт и объявить его 19 провинцией Ирака, однако мировое сообщество крайне негативно восприняло такой откровенний захват. ООН осудила агрессию США и многие другие страны прислали войска, а соседи Ирака, богатые нефтяные арабские страны региона Персидского залива, профинансировали войну, поэтому в феврале 1991 года многонациональные силы выбили иракцев из эмирата.

В марте 2003 года США начали войну в Ираке с целью свергнуть режим Саддама. По мере продвижения американцев в Багдад он начал скрываться, и долгое время его не могли найти, поскольку постоянно передвигался по стране. 14 декабря в Тикрите бывшего диктатора задержали и арестовали.

В сети нашли книгу, которую написал бывший президент Ирака Саддам Хусейн. Любовный роман под названием "Забиба и король" в английском переводе продают на сайте Amazon, пишет Buisiness Insider.Действие произведения разворачивается в древние времена, несколько тысяч лет назад. Жанр описан как "аллегорическая любовная история".