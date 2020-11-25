Расстреляли художника Николая Ивасюка

Николай Ивасюк является автором более 500 художественных шедевров, преимущественно исторической тематики. Фото: pixabay

25 ноября 1937 года чекисты расстреляли 72-летнего художника Николая Ивасюка. Тело закопали в Быковнянском лесу под Киевом.

В квартиру Ивасюка 18 сентября 1937 года ворвались энкаведисты, перевернули жилье, все что им казалось подозрительным - изъяли. Самого художника бросили в Лукьяновскую тюрьму.

За месяц сфабриковали дело, по которому он был активным участником украинской националистической террористической организации и агентом немецкой разведки. Художник своей вины не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший министр погиб в тюрьме

Николай Ивасюк является автором более 500 художественных шедевров, преимущественно исторической тематики. В 1919 году правительство Директории поручило ему создать оригиналы для почтовых марок Украинской Народной Республики. Шесть видов марок напечатали в Вене.

Был родом из Буковины, где и учился в Высшей реальной школе в Черновцах. Там его заметил художник Юстин Пигуляк. Он давал Ивасюку бесплатные уроки живописи. В 1884 году при содействии Пигуляка, Ивасюк таки стал студентом Венской академии, которую окончил в 1890 году. В том же году поступил в Баварскую академию изящных искусств, где провел еще шесть лет.

Илья Репин познакомился с Ивасюком и его поразили работы художника, особенно замысел написать полотно о Богдане Хмельницком. Посоветовал, прежде чем он возьмется за кисти, посетить Киев, чтобы сделать зарисовки для будущей работы.

Николаю Ивасюку пророчили в Европе большое будущее, но сразу по окончании академии он вернулся на родину.

23 ноября 1920 в Черновцах, которые тогда принадлежали Румынии, родился еврейский немецкоязычный поэт и переводчик Пауль Целан. Литературная критика считает мужчину одним из лучших европейских лирических поэтов послевоенного времени. Его творчество развивалось под влиянием французского символизма и сюрреализма.